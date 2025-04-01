詐騙集團缺工轉利用高齡族群 台南警逮6旬女車手

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南市麻豆警分局昨天在郵局提款機前查獲1名涉嫌當詐欺車手的60多歲婦人，查扣現金15萬元，警方指出，詐騙集團近來有缺工現象，轉利用中老年人或外籍人士，民眾應提高警覺。

台南市政府警察局麻豆分局湖山派出所長許允昌今天接受媒體聯訪表示，麻豆警分局為防制詐欺車手提領，在金融機構及超商ATM規劃密集巡簽及便衣埋伏勤務，六甲所員警於昨天在六甲區郵局外ATM前發現1名形跡可疑中年女子。

許允昌表示，經執勤員警上前盤查，發現女子持有多張他人金融卡，並正在進行提款，當場查扣現金新台幣15萬元、金融卡數張及手機等證物，並依法逮捕。

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他說，這名婦人年約60多歲，警方後續將通知相關被害人，並將全案依詐欺罪及洗錢防制法移送台南地檢署偵辦。

許允昌指出，近期因警方大力掃蕩詐騙車手致詐騙集團缺工，進而轉向利用中老年人或外籍人士擔任提款車手進行不法交易，民眾應提高警覺，若發現親友有可疑求職機會，或有人要求提供金融帳戶、提款協助，應向警方或165反詐騙專線查證。（編輯：李淑華）1140401