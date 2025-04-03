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越南籍失聯移工逃逸自撞噴飛 熱心路人協助壓制

2025/4/3 10:53（4/3 11:56 更新）
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越南籍失聯阮姓移工2日騎機車行經高雄鳳山，因未開大燈遭員警攔查，阮男闖紅燈、逆向逃逸，因未注意人行道高低落差，自撞噴飛至公園內，一旁熱心男子立即協助上前壓制，並與員警合力控制阮男。（高雄市鳳山警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 114年4月3日
越南籍失聯阮姓移工2日騎機車行經高雄鳳山，因未開大燈遭員警攔查，阮男闖紅燈、逆向逃逸，因未注意人行道高低落差，自撞噴飛至公園內，一旁熱心男子立即協助上前壓制，並與員警合力控制阮男。（高雄市鳳山警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 114年4月3日
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（中央社記者洪學廣高雄3日電）越南籍失聯阮姓移工騎機車行經高雄鳳山，因未開大燈遭員警攔查，阮男闖紅燈、逆向逃逸因沒注意高低差自撞噴飛。經行人上前協助壓制，警方除舉發危險駕駛也將移交移民署。

一名網友昨晚在社群軟體threads貼文指出，看到一輛機車撞上廣場欄杆，騎士飛了30多公尺遠，員警跟在後面跑，犯人居然爬起來跑，「男友直接放開我的手，衝上去鎖喉壓制犯人」，所幸外籍男子被壓制後警察也圍上來。

高雄市警局鳳山分局今天說明，忠孝所員警昨晚7時許巡邏行經中山西路、自由路口時，發現39歲阮姓男子騎機車未開大燈，上前攔查阮男竟闖紅燈、加速逆向行駛逃逸。

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員警跟上追捕，阮男逃至立志街與體育路路口，準備騎入鳳山體育館時，因未注意人行道高低落差，自撞噴飛至公園內，一旁熱心男子立即協助上前壓制，並與員警合力控制阮男。

警方初步了解，阮男為通報越南籍失聯移工，因擔心遭遣返才拒檢逃逸，全案除依道路交通管理處罰條例第43條1項1款危險駕駛舉發，處新台幣6000元以上、3萬6000元以下罰鍰，另依入出國及移民法移交移民署後續處置。（編輯：孫承武）1140403

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