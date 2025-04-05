加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

越南男遭解僱對同鄉不滿 持刀砍傷人判5年2月

2025/4/5 16:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化縣5日電）越南籍馮男來台工作遭解聘，懷疑和同鄉杜男有關，酒後拿刀揮砍杜男頸部，又持刀緊追揮砍杜男背部造成重傷，馮男遭逮捕，被依殺人未遂罪判5年2月。可上訴。

根據台灣彰化地方法院今天公布的刑事判決書，來自越南的馮男和杜男為舊識，來台後在同一間企業社工作，民國113年10月馮男遭解聘，懷疑和杜男有關，心生不滿，聚會喝酒後又想起和杜男恩怨，拿刀藏在身上，約杜男外出談判。

馮男一看到杜男就拿出預藏的刀刃，橫向揮砍杜男右頸部，杜男遇刺掙脫逃離，馮男緊追並持刀砍傷杜男背部，杜男跳進廁所將門鎖上，馮男則被多名越南移工包圍抱住並試圖搶下刀刃。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

杜男經送醫檢查，右頸部有穿刺傷、撕裂傷14公分、背部撕裂傷8公分、皮下氣腫、深層肌肉血管出血等傷害，經急診手術治療後倖免於難。

地院法官審理此案時，審酌馮男與杜男不僅是前同事，在越南也是鄰居，馮男因細故對杜男心生不滿，以致於黃湯下肚下釀此禍事，而馮男坦承犯行，及杜男傷勢在審理時已大致復原，2人並已達成和解，杜男表明不予追究，因此依刑法殺人未遂罪，判處有期徒刑5年2個月，全案仍可上訴。（編輯：郭諭儒）1140405

#越南
#彰化地方法院
#殺人未遂
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

59
更多編輯台推薦新聞：