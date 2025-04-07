加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台股盤中崩跌逾2000點 史上5大收盤跌點及時空背景一次看
首頁 / 社會

苗栗頭份自小客車撞倒機車2人傷 駕駛肇事逃逸

2025/4/7 10:36（4/7 10:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
1輛自小客車6日行經苗栗縣頭份市正興路時與機車碰撞，導致騎士和乘客受傷送醫。目擊民眾指出，肇事駕駛當下承認有喝酒，想私下和解，但可能看到圍觀民眾越來越多，隨後竟上車加速油門揚長而去。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 114年4月7日
1輛自小客車6日行經苗栗縣頭份市正興路時與機車碰撞，導致騎士和乘客受傷送醫。目擊民眾指出，肇事駕駛當下承認有喝酒，想私下和解，但可能看到圍觀民眾越來越多，隨後竟上車加速油門揚長而去。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 114年4月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）1輛自小客車昨天行經苗栗縣頭份市正興路時與機車碰撞，導致騎士和乘客受傷送醫。目擊民眾指出，自小客車駕駛自稱有喝酒，想私下解決，但隨後竟加速逃逸。警方獲報以車追人，正進行調查。

苗栗縣警察局頭份分局副分局長盧彥廷今天表示，6日傍晚接獲報案，頭份市正興路便利超商前發生交通事故，經查為1輛自小客車往尖山方向行駛，擦撞同行普重機騎士羅姓男子（69歲）後逃逸，警方協助將騎士與廖姓女乘客（66歲）送醫救治。

目擊民眾指出，自小客車駕駛撞倒機車，原本下車要把受傷的阿嬤扶到路旁私下解決，但阿嬤腿部疑似骨折，有熱心民眾制止請她不要亂動；肇事駕駛當下承認有喝酒，想私下和解，但可能看到圍觀民眾越來越多，隨後竟上車加速油門揚長而去。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

苗栗縣消防局頭份分隊指出，救護人員趕抵事故地點，發現羅男身體多處擦傷，後座乘客廖女左腳疑似骨折，立即給予適當醫療處置後，送往為恭醫院救治，幸無生命危險。

頭份警分局表示，針對肇事駕駛部分，已掌握肇事車輛車籍資料，透過以車追人方式，鎖定彭姓犯嫌（51歲），目前正全力查緝中；同時呼籲駕駛人，行車時應注意車前狀況，以免發生交通事故，若發生事故時，應留在現場並報警配合程序處理。（編輯：張雅淨）1140407

#車禍
#為恭醫院
#頭份市
#警察局
#苗栗縣
#消防局
#肇事逃逸
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

59
更多編輯台推薦新聞：