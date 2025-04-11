情侶利用抖音販毒 南投警逮2嫌送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪南投11日電）賴姓男子利用中國社群網站抖音發布暗示性貼文，吸引買家且傳遞交易毒品訊息，引導到通訊軟體洽談細節及送貨，南投縣員警循線逮捕賴姓男子及王姓女友，起出毒咖啡包等證物。

南投縣政府警察局今天發布新聞稿表示，網路巡邏時，發現有人利用抖音發布暗示性貼文販毒，循線查出賴姓男子涉重嫌，在高雄市逮捕賴姓男子及女友，起出依托咪酯原油1罐、毒品咖啡包14包與電子煙主機13台等證物。

警方說，賴姓男子先以正常抖音短影片吸引目光，影片卻暗藏交易訊息，等買家上門時，引導到通訊軟體談細節，以匿名貨運方式配送，企圖規避警方查緝。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方查出賴姓男子為獲取最大利潤，採一條龍方式產製喪屍煙彈，從取得毒品原料、調和煙油、填充煙彈，到販賣、寄送都由賴姓男子及女友包辦。

警方說，賴姓男子另涉毒品案遭通緝，出入以計程車代步，藏匿在嘉義、台南市及高雄等，逃亡近1年，員警逮捕賴姓男子與女友後，依毒品等罪移送台灣嘉義地方檢察署偵辦。（編輯：李明宗）1140411