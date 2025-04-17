金門金湖酒客夜晚砸酒店 1人頭部受創後送台灣治療

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（中央社記者吳玟嶸金門17日電）金門金湖地區某酒店昨天晚間11時許有酒客鬧事並與店家發生衝突，其中梁姓酒客頭部受創致顱內出血，在今天凌晨3時許後送至台北榮總治療；警方表示，後續將依傷害、社維法等究辦。

金門縣警察局金湖分局今天表示，金湖地區某間有女陪侍酒店，在昨天晚間11時15分有3名酒客消費時間到點，因不滿坐檯女陪侍離場，在包廂內持高粱酒瓶及酒杯摔擲、搗毀桌上物品，店家見狀上前制止並衍生肢體衝突，警方獲報後啟動快打警力至現場。

警方指出，員警到場時，酒客3人分別倒臥及蹲坐走廊，其中1人頭部流血、1人昏迷，現場傷者送往金門醫院治療，其餘人員則帶回調查釐清案情。

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警方表示，其中頭部受傷梁姓酒客經診治頭部受重創致顱內出血，經醫生評估有安危顧慮，於今天凌晨3時許由專機後送台北榮民總醫院後續治療。警方後續將依刑法傷害、毀損罪及社會秩序維護法究辦。

金湖分局長王貞惠呼籲，警方對違法違序行為將依法送辦，也會針對易滋事場所加強巡守及臨檢執法，以保障合法維護社會治安。（編輯：張銘坤）1140417