金門KTV酒店衝突釀1死 王姓負責人限制出境出海

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（中央社記者吳玟嶸金門19日電）金門某KTV酒店16日晚有酒客與店家衝突，其中梁姓酒客頭部受創，17日晚宣告不治；金門地檢署今天表示，KTV王姓負責人涉傷害致死等罪嫌，限制出海出境，檢察官將深入偵辦。

金門縣金湖鎮某KTV酒店，16日晚間有3名酒客與店家發生爭執及肢體衝突，警方到場後請消防隊派救護車將受傷酒客送往金門醫院；其中頭部受傷梁姓酒客因傷重，17日凌晨由專機後送台北榮民總醫院治療，當晚10時5分宣告不治。

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金門地方檢察署今天發布新聞稿表示，17日深夜已指揮警方將KTV王姓負責人拘提到案，經訊問王姓負責人及相關證人後，認王姓負責人涉有刑法第277條第2項前段傷害致死等罪嫌，諭知新台幣50萬元交保，限制出境出海，禁止與此案相關證人接觸，並每日至警察局報到。

金門地檢表示，於案發後即請台灣橋頭地方檢察署協助相驗被害人遺體，並請犯罪被害人保護協會福建金門分會、台灣橋頭分會協助關懷被害人家屬，後續將由金門地檢署檢察官深入偵辦。（編輯：林恕暉）1140419