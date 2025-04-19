高雄男涉傷害他人飼養兔子致死 依違反動保法送辦

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（中央社記者張已亷高雄19日電）陳姓男子日前步行路過高雄前鎮區某鐵皮屋，見房屋前院籠子內有人飼養兔子，疑伸手逗弄兔子遭咬後，涉嫌以腳踹、拋摔、揮舞酒瓶等方式傷害兔子致死，訊後遭依違反動保法送辦。

高雄市政府警察局前鎮分局員警指出，12日下午3時許接獲民眾報案，稱飼養的「獅子兔」遭人傷害致死，經專案小組追查，將涉案32歲陳男帶回並依違反動物保護法函送高雄地方檢察署偵辦。

警方表示，陳男12日凌晨步行經過前鎮區某鐵皮屋時，發現房屋前院籠子內有人飼養「獅子兔」，涉嫌傷害兔子致死。

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警方指出，經調閱監視器發現，陳男涉嫌以腳踹，並伸手進籠子將兔子抓出，由上往下拋摔，及疑似持瓶子對兔子揮舞等方式，造成兔子死亡。

警方表示，陳男到案稱因遭兔子咬，才會傷害兔子，陳男行為涉犯動保法第25條，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金，另外，飼主也擬向陳男提起民事訴訟求償。（編輯：李亨山）1140419