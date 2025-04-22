竹聯幫靜安會幹部涉毒詐暴力討債 刑事局拘15嫌

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（中央社記者黃麗芸台北22日電）竹聯幫靜安會黃姓文山分會長涉嫌指揮幫眾販毒，另涉詐欺、暴力討債。警方並掌握黃男在竹聯幫主黃少岑病逝後，指派幫眾參與守靈、移靈和公祭，隨後收網拘捕黃男等15嫌送辦。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，偵查第四大隊副大隊長賴耀宗表示，北市文山區去年5月發生毒駕撞死騎士事件，肇事駕駛為竹聯幫成員，循線追查發現藏身文山區的愷他命、毒品咖啡包分裝場。

據調查了解，毒品分裝場是由綽號「大天」的黃男指揮幫眾成立，並以愷他命每包單價新台幣1000元、咖啡包單價250元販售。

專案小組蒐證完畢後，去年5月29日前往毒品分裝場搜索，當場逮捕6嫌，並查扣毒品原料、成品和贓款，全案移送台北地檢署偵辦。

執行搜索過程中，專案小組查扣到脫離幫派的林姓幫眾簽立的1000萬元本票，以及坦承加入詐欺集團的自白書。

警方追查發現，「大天」曾指派前幫眾林男加入詐欺集團，但懷疑林男黑吃黑且有意脫離幫派，便指揮旗下成員於去年3月在新北市三重區強押林男上車，載至新北市山區及宜蘭縣民宿拘禁、毆打，強迫簽立本票。

此外，「大天」於去年7月間率眾至文山區某KTV消費，假藉消費糾紛，於店內朝負責人及消費者鳴槍示警；但負責人僅稱是「大天」要借廁所才釀糾紛。

緊接著，另1名被害人去年8月疑因積欠靜安會位於中山區的酒店消費款項，「大天」也指揮幫眾於文山區強押被害人至山區毆打；去年12月在中山區某酒店，又和現場酒客起口角，「大天」竟指揮小弟至車上取出預藏彈簧刀，持刀砍殺酒客。

專案小組長期偵蒐，於黃少岑在今年2月病逝後，掌握「大天」指派旗下小弟參與守靈、移靈和公祭等幫派公開活動。

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警方蒐證齊全後，分別於3月4日和11日至文山區幫派據點執行拘搜行動，共拘捕「大天」在內等12嫌，其中3嫌曾涉去年5月毒品案，另查扣幫派圖示字畫、操作槍、棍棒、辣椒水等證物。

警方將「大天」等15嫌依涉嫌毒品危害防制條例、組織犯罪防制條例、刑法恐嚇取財和妨害自由等罪，移送北檢偵辦。「大天」經法院裁定羈押禁見，其餘犯嫌分別以5萬元交保或限制住居。（編輯：蕭博文）1140422