彰化知名直播主涉殺人未遂起訴 地院以50萬交保

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（中央社記者鄭維真彰化24日電）彰化知名胡姓直播主涉毆打吳姓前女友及葉姓男子，致2人頭部受傷，彰化地檢昨天將他依殺人未遂罪嫌起訴並聲押禁見；法院今天開庭審理，諭知50萬元交保，限制出境出海及限居。

根據彰化地方檢察署起訴書，34歲胡姓直播主平時以帶貨為業，為直播團隊負責人，吳女曾與胡男交往，分手後仍留在團隊當直播主，而葉男也在團隊中擔任直播主。

胡男因吳姓前女友疑似與葉男曖昧，且吳女曾私下煽動葉男另起爐灶，因此對2人心生不滿；去年10月29日凌晨3時許，胡男與另外3人分持球棒到員工宿舍圍毆葉男，甚至將木棍打斷噴飛，直至葉男倒地不起；之後胡男再到吳女房間，持球棒朝其頭部及身體各處揮擊。

葉男與吳女分別受有頭部血腫、鼻骨骨折、背部大面積挫傷及頭部、手部與腿部挫傷等傷害，2人即報警處理。

全案經地檢署偵查終結，昨天將胡男依涉犯殺人未遂罪嫌依法提起公訴，並聲押禁見；案件於今天下午移送彰化地方法院審理。

胡男坦承有毆打吳女及葉男，其行為造成2人頭部受傷，並有錄影畫面佐證，足認其犯罪嫌疑重大。

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法官認為，2名被害人經其他員工送醫，當天即離院，傷勢不算嚴重，且2人均繼續返回案發地員工宿舍居住，傷勢較重葉男也於偵查中撤回傷害告訴；因毆打過程均有錄影畫面為證，應無串證可能，無羈押必要，因此審定以新台幣50萬元交保。

此外，因胡男與中國有業務往來，法官為防止他前往中國滯留不歸，限制其出境出海，並限制住居，且不得私下與告訴人接觸及聯繫，或利用公眾媒體直播表達和解之意，避免被害人認為被逼迫和解；如有違反，將逕行拘提被告並予以羈押。（編輯：陳仁華）1140424