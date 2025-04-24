台南國中生猝死解剖無毒品反應 死因病毒感染

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南24日電）台南市1名國中生2月去世，疑在學校遭霸凌及餵毒，家長在臉書揭露此事掀議論；台南地檢署解剖相驗報告今天出爐，無毒品反應，死因是病毒感染導致心肌炎及心臟衰竭死亡。

南檢今天指出，依法醫研究所出具猝死案解剖報告，法醫採集死者毛髮、血液、尿液檢驗，均無毒品反應，死者是因病毒感染導致心肌炎及心臟衰竭死亡。

解剖相驗報告出爐後，南檢也向死者家屬說明，家屬則要求進一步調查；南檢表示，全案是否涉及其他不法情事，將全力調查。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南1名國中生死亡後，家長透過臉書（Facebook）指出，兒子於2月24日上午去世，死因不明，但醫師抽血驗出體內有毒藥物中毒反應；另有其他學生指證，兒子在校長期被同學霸凌，更被帶到廁所強迫餵毒（咖啡包）。

案件揭露後掀起議論，學校與南市府教育局分別提出說明，由校方受理家長申請疑似霸凌及啟動調查；教育局也表示，已由轄區分局報請檢察官指揮偵辦，將加強約制家屬禁止私刑正義，以保護無辜學生。（編輯：陳仁華）1140424