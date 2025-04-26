海巡偵搜犬鐵諾退役最後巡禮 遊客爭相合影留念

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（中央社記者盧太城台東縣26日電）海巡署東部分署偵搜犬鐵諾今退役，海巡署人員陪同鐵諾到台東富岡港最後巡禮，旅客獲悉鐵諾今天退役爭相合照。海巡特別準備飼料、零食等退休禮盒；新飼主則備糖果迎接。

海巡署東部分署今天上午在伽藍漁港 （富岡港）安檢所舉辦鐵諾退役歡送會。昔日夥伴、海巡弟兄帶著鐵諾在富岡港巡禮，讓牠重溫過去的任務檢查旅客行李廂，遊客紛紛和鐵諾合照，讓牠畫下勤務生涯圓滿句點。

隨後海巡署東部分署長蔡茂埕代表海巡署贈送犬飼料、零食與生活用品等退休禮盒，表達對鐵諾多年來貢獻的肯定。

新飼主也是海巡人員，特別準備了糖果，象徵「送糖、送疼」，代表在未來的日子會持續被疼愛。

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海巡署東部分署副分署長王寶庭表示，鐵諾自110年4月19日服勤至今，歷經4年多與東部分署並肩作戰的勤務生涯，今日光榮退役，正式告別牠守護海疆的任務。為感謝鐵諾多年的付出與陪伴，分署特別舉辦溫馨歡送儀式。

王寶庭表示，鐵諾在服勤期間參與多項查緝勤務，展現高度服從與穩定特質，是分署執勤現場中不可或缺的工作夥伴。未來，分署將持續精進偵搜犬的訓練與照護，強化勤務效能，同時妥善規劃犬隻退役後的安置與照顧，使勤務犬在服勤與退休階段皆能獲得完善保障。（編輯：龍柏安）1140426

海巡署東部分署偵搜犬「鐵諾」（中黑犬）26日光榮退役，分署並準備了飼料、零食與生活用品等退休禮盒，向「鐵諾」多年來的貢獻表達肯定與感激。（海巡署東部分署提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年4月26日