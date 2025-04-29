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駕車拒檢遭台南警連開2槍 通緝男竄逃後投案送辦

2025/4/29 14:27（4/29 15:01 更新）
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27歲楊姓通緝犯28日晚間駕車載友人返家，在台南市中西區拒警攔檢逃逸，警方搜捕至北區觀海橋下向車輪連開2槍，楊男逃離後棄車，最終仍投案。（台南市警察局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年4月29日
27歲楊姓通緝犯28日晚間駕車載友人返家，在台南市中西區拒警攔檢逃逸，警方搜捕至北區觀海橋下向車輪連開2槍，楊男逃離後棄車，最終仍投案。（台南市警察局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年4月29日
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（中央社記者張榮祥台南29日電）27歲楊姓通緝犯昨晚駕車載友人返家，在台南中西區拒警攔檢逃逸，警方追捕至北區觀海橋下遏阻未果，向車輪連開2槍，楊男仍加速逃離再棄車，自知難逃最終仍投案，依法送辦。

台南市警察局第二分局今天告訴中央社記者，警方昨晚7時許在中西區和緯路、大興街口攔查1輛寶馬名車，未料駕駛加速駛離；警方通報搜尋，接著在安平區安億路、平豐路口的林默娘公園發現自小客蹤影。

警方未打草驚蛇，一路尾隨到北區觀海橋下，利用停等紅燈時喝令下車未果，警方先朝自小客開了1槍，擊中左前輪，再向右後輪開1槍未中，自小客急駛越過觀海橋往安南區逃逸。

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警方攔截圍捕後，在安南區安中路尋獲自小客，但車中空無一人，警方搜尋自小客周遭，在草叢中找到躲藏的車主24歲許姓男子，再帶許男及自小客回警局，且確認駕駛是4月25日被台南地檢署通緝的楊男；警方調查發現，楊男因強盜罪被判刑2年，卻未到案入監服刑。

楊男回到台南家中，自知無法再逃亡，昨晚11時許打電話向警方投案；警方詢後依妨害公務、公共危險等罪嫌移送法辦，並解送歸案。許男因不知楊男被通緝，也非駕駛，詢後請回。（編輯：陳仁華）1140429

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#台南市警察局第二分局
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