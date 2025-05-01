5億高中生案夏姓父子嫌疑不足 殺人案中檢仍不起訴

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（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中賴姓男高三生案，夏姓父子涉殺人案，台中高分檢發回續查。台中地檢署今天表示，檢察官會同法醫，審視相關資料並重返現場勘查，偵查終結認2人嫌疑不足，不起訴。

台中地檢署今天發布新聞稿指出，檢察官依據解剖鑑定報告及外傷、醫療等文書資料，佐以勘察鑑識採證所得證據、相關證人證述內容，勘查社區監視器影像，綜合研判死者是生前墜樓，且未遭受毒藥物影響或受暴力控制。

死者送驗血液、尿液、胃內容物均未檢出常見毒藥物成分、酒精成分，死者鼻中膈下方軟組織、口腔黏膜層、臉部肌肉及軟組織、舌根、會厭軟骨及咽喉閉口與左右頸動脈等處，未見有遭壓迫、出血證據；身體未見手腳有防禦性傷口或有遭限制行動的痕跡。

量測死者墜落倒臥處距離建築物的水平移行距離為3.36公尺，假設死者意識清楚、非自主性遭外力強行拋出10樓的陽台欄杆而墜樓，本能反應應會奮力抵抗、抓握欄杆以求自救，不至於發生長達3.36公尺的水平移行距離。

案發10樓陽台上採集手掌印痕、手指抓握等痕跡，欄杆玻璃外側下緣處採集擦抹痕跡，欄杆外側陽台前緣凸出平台上採集條狀擦抹痕，其中在欄杆左側抓握痕跡檢出死者的DNA。

現場垃圾桶中的啤酒及飲料罐驗出麻醉藥品，死者第一次解剖鑑定報告中未驗出，再次確認也未驗出利多卡因以及代謝物成分；死者心跳停止前是否遭注射高劑量氯化鉀或磷酸鉀，經專家2次所得鑑定意見均無法認定有遭注射致死的具體證據。

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中檢指出，檢察官偵辦迄今，始終未預設任何立場、也未排除任何可能性，謹以還原事實真相、替死者發聲為信念，本於科學偵查實證基礎，窮盡一切可能調查方法全面蒐證，反覆檢視相關資料，均無從認定夏男父子涉有殺人罪嫌，依據刑事訴訟法之證據裁判主義、無罪推定原則，以不起訴處分偵結；告訴人如有不服可聲請再議。

夏男與賴生假結婚，中檢依照偽造文書起訴，二審判決，夏男為圖私利與賴生假結婚，背後牽涉龐大財產利益，主觀惡性甚高，維持一審判決，依使公務員登載不實準公文書罪判刑1年6月定讞，夏男也在2月3日發監執行。（編輯：陳仁華）1140501