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台9線貨車自撞2死2傷 車上有自製獵槍及死亡山羌

2025/5/1 11:09（5/1 11:21 更新）
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台9線光復段1日清晨4時許發生嚴重車禍，一輛北上自用小貨車不明原因自撞電桿，造成後車斗2人傷重不治、車內2人受傷送醫，車內發現3把自製獵槍及多隻死亡山羌及飛鼠等野生動物，事故原因仍待警方釐清。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 114年5月1日
台9線光復段1日清晨4時許發生嚴重車禍，一輛北上自用小貨車不明原因自撞電桿，造成後車斗2人傷重不治、車內2人受傷送醫，車內發現3把自製獵槍及多隻死亡山羌及飛鼠等野生動物，事故原因仍待警方釐清。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 114年5月1日
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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）台9線光復段今天清晨4時許發生嚴重車禍，一輛北上小貨車不明原因自撞電桿，造成後車斗2人傷重不治、車內2人意識清楚送醫，車內發現3把自製獵槍及多隻死亡山羌及飛鼠，確切肇因待釐清。

花蓮縣消防局光復分隊小隊長呂智雄指出，清晨4時46分接獲通報，光復鄉中山路一段52號附近發生重大車禍，到場發現是自用小貨車自撞電線桿，車內有人受困，4人輕重傷，加派器材車及救護車到場支援。

呂智雄指出，車內有2人受困，後車斗2名傷者呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀況，分別送往台北榮民總醫院鳳林分院、門諾醫院及慈濟醫院急救。

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警方初步調查，23歲金姓駕駛沒有酒精反應、27歲李姓副駕駛，2人意識清楚，送醫治療；後車斗26歲金男頭部重創、16歲余男傷勢嚴重，2人送醫後傷重不治。

鳳林警分局指出，現場於後車斗發現3把未登記自製獵槍、數隻死亡山羌及飛鼠等野生動物，4人都是秀林鄉原住民族人，是親友關係，初判事故原因可能是未注意車前狀況或疲勞駕駛，確切事故原因仍待釐清。（編輯：陳仁華）1140501

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