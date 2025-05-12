新北汐止伯爵街路面傾斜 警拉封鎖線雙向管制

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（中央社記者趙敏雅新北12日電）新北市汐止區伯爵街14巷巷口今天上午傳出路面傾斜，警方獲報趕抵現場設置封鎖線、雙向管制。新北市工務局表示，初判為社區內加壓水管破裂造成，已將自來水開關關閉。

新北市政府警察局汐止分局以訊息說明，上午7時許獲報，汐止區伯爵街14巷口路面傾斜、出現裂痕，警方到場拉封鎖線，同時通知汐止區公所派廠商前往處理，目前區公所工務組及契約廠商已至現場查詢傾斜原因。

汐止區長林慶豐接受中央社記者電訪時說，疑似社區自來水管線破裂所致，已先封閉管線。

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新北市政府工務局告訴中央社記者，經勘查初判為社區內加壓水管破裂造成，目前將自來水開關關閉，伯爵街14巷也暫時封閉通行，並有替代道路可供社區住戶進出使用。

工務局表示，後續由養工處、公所及社區進行復建工程，另外，將協助社區安裝監測儀器，以觀察掌握建築物變化情形。（編輯：蕭博文）1140512