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2男塗鴉柴山阿朗壹碉堡 調閱數百支監視器雄檢起訴

2025/5/14 11:53
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（中央社記者洪學廣高雄14日電）高雄柴山阿朗壹碉堡去年底遭鍾姓、胡姓男子塗鴉，檢警調閱數百支監視器畫面鎖定2人，並在桃園與高雄分別拘提到案；高雄地檢署偵結後，依毀損罪嫌起訴2人。

高雄地檢署偵查時，鍾男與胡男坦承當天帶著噴漆罐去噴繪字樣，檢方偵結後，依毀損罪嫌起訴2人，扣案7瓶噴漆罐建請依法沒收，並聲請簡易判決處刑。

全案因由，高雄市警察局鼓山分局去年11月24日接獲民眾報案，柴山阿朗壹步道廢棄碉堡牆面出現多處塗鴉破壞，警方報請高雄地檢署寒股檢察官陳建烈指揮偵辦；經調閱周邊數百支監視器畫面，鍥而不捨逐一過濾畫面，發現2名男子同年11月18日下午開車抵達柴山，趁碉堡無人管理之際，以攜帶的噴漆罐進行塗鴉破壞。

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專案小組鎖定22歲鍾男及胡男涉案，去年12月13日中午11時許分別在桃園市、高雄市將2嫌拘提到案，並於鍾嫌住處查獲7罐噴漆；2人對犯行均供認不諱，全案依涉嫌刑法毀損罪及違反國家公園法移送高雄地檢署偵辦。

鼓山分局呼籲，隨意塗鴉破壞公共設施，不僅影響景觀，還可能觸犯刑法毀損罪，最高可處2年有期徒刑，切勿以身試法；也提醒民眾共同維護自然與文化資產，如發現不法行為，應立即通報警方，共同守護柴山美麗風貌及社會秩序。（編輯：陳仁華）1140514

#桃園市
#高雄地檢署
#警察局
#高雄市
#鼓山分局
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