台南2男以偏僻神壇掩護販毒 睡神明桌下求保佑被逮

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南2名男子涉利用位於仁德區神壇掩護販毒，其中1人平時屈身臥睡在神明桌下，祈求神明保佑，但不法行徑仍遭警方循線鎖定，經搜索起出各類毒品一批，2人都被逮捕送辦。

台南市警察局刑警大隊毒緝中心專員陳志偉今天接受媒體聯訪表示，警方由毒品案件向上溯源，掌握35歲張姓男子、29歲史姓男子於仁德郊區私人神壇從事販毒，經長期蒐證後執行搜索，當場緝捕2人到案。

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陳志偉指出，全案查扣毒品安非他命3包共164.4公克、愷他命2包共90.67公克、毒品咖啡包7包共29.06公克、不明煙彈1顆重5.42公克，以及子彈、彈頭、彈殼各1顆等證物，依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送台南地檢署偵辦。

專案小組調查過程發現，私人神壇為史男住處，除提供張男共同居住外，憑藉地處偏僻特性，作為毒品交易掩護，而史男更屈身睡臥神明桌下，妄想祈求神明保佑不法劣行，但法網恢恢疏而不漏，仍遭警方鷹眼識破。（編輯：陳仁華）1140521