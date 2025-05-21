加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
校園手機使用原則草案 國中小集中保管、高中由親師生議定
首頁 / 社會

台南2男以偏僻神壇掩護販毒 睡神明桌下求保佑被逮

2025/5/21 11:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南2名男子涉利用位於仁德區神壇掩護販毒，其中1人平時屈身臥睡在神明桌下，祈求神明保佑，但不法行徑仍遭警方循線鎖定，經搜索起出各類毒品一批，2人都被逮捕送辦。

台南市警察局刑警大隊毒緝中心專員陳志偉今天接受媒體聯訪表示，警方由毒品案件向上溯源，掌握35歲張姓男子、29歲史姓男子於仁德郊區私人神壇從事販毒，經長期蒐證後執行搜索，當場緝捕2人到案。

google news透過 Google News追蹤中央社

陳志偉指出，全案查扣毒品安非他命3包共164.4公克、愷他命2包共90.67公克、毒品咖啡包7包共29.06公克、不明煙彈1顆重5.42公克，以及子彈、彈頭、彈殼各1顆等證物，依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送台南地檢署偵辦。

專案小組調查過程發現，私人神壇為史男住處，除提供張男共同居住外，憑藉地處偏僻特性，作為毒品交易掩護，而史男更屈身睡臥神明桌下，妄想祈求神明保佑不法劣行，但法網恢恢疏而不漏，仍遭警方鷹眼識破。（編輯：陳仁華）1140521

#台南地檢署
#陳志偉
#槍砲彈藥刀械管制條例
#警察局
#毒品危害防制條例
陳志偉
桃園街區改造車阻採購價惹議 民團籲應聚焦效益男流竄嘉南日租套房販毒 台南警直搗露營小木屋逮人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：