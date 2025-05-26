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喪失原籍證明補件 移民署：6月到4縣市辦說明會

2025/5/26 20:04（5/26 20:41 更新）
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約1.2萬名在台定居的原中國大陸籍人士被通知補件「喪失原籍證明」。內政部移民署表示，將和陸委會、海基會繼續舉辦說明會，提供一站式諮詢及收件服務，目前已規劃於6月上旬舉辦高雄場及台中場，6月下旬舉辦台東場及花蓮場。圖為北市說明會。（移民署提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年5月26日
約1.2萬名在台定居的原中國大陸籍人士被通知補件「喪失原籍證明」。內政部移民署表示，將和陸委會、海基會繼續舉辦說明會，提供一站式諮詢及收件服務，目前已規劃於6月上旬舉辦高雄場及台中場，6月下旬舉辦台東場及花蓮場。圖為北市說明會。（移民署提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年5月26日
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（中央社記者黃麗芸台北26日電）約1.2萬名在台定居的原中國大陸籍人士於4月被通知補件「喪失原籍證明」，6月底截止。移民署今晚說，6月將偕陸委會、海基會至台中等4縣市辦說明會，提供一站式諮詢及收件服務。

內政部移民署今晚發布新聞稿表示，與大陸委員會、海基會及中華兩岸婚姻協調促進會透過公私協力方式，於22日在中國文化大學建國校區舉辦「原籍中國大陸人士繳附喪失原籍證明」說明會，吸引數十名中國大陸配偶及其家人一起參加。

同時，現場也派員說明相關措施，並提供一站式諮詢及收件服務，現場氣氛熱絡且獲民眾肯定用心。

移民署指出，會中有1名陸配反映其來台多年，已忘記是否曾繳附喪失原籍證明，當場便透過移民署全球資訊網「通知繳附喪失原籍證明專區」所提供的「喪失原籍註記查詢」服務，輸入當事人身分證字號及出生日期等資訊，即可查詢是否已註記繳附喪失原籍證明。

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為讓更多民眾就近參加，移民署表示，後續將和陸委會、海基會繼續到其他縣市舉辦說明會，目前已規劃於6月上旬舉辦高雄場及台中場，6月下旬舉辦台東場及花蓮場，詳細時間及地點將公告於移民署「通知繳附喪失原籍證明專區」。

移民署呼籲，全球資訊網「通知繳附喪失原籍證明專區」已提供申請書、具結書、申請流程、諮詢管道及問答集圖卡等資訊，請收到通知者，儘快完成補繳喪失原籍證明，或是申請以具結方式替代等配套方案，遇到窒礙難行問題，都可尋求政府協助。（編輯：李錫璋）1140526

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