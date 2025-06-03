加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
中華電為憑證事件致歉 強調無涉資訊與網路安全
首頁 / 社會

賴苡任請求准許送件罷免吳思瑤連署函 法院開庭

2025/6/3 19:40（6/3 19:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
罷免民進黨立委吳思瑤案徵求連署7日屆滿，因領銜人退出，為求第二階段送件連署函順利，罷團代表、連署人賴苡任聲請假處分，台北高等行政法院3日開庭，中選會選務處副處長（右）出庭。中央社記者劉世怡攝 114年6月3日
罷免民進黨立委吳思瑤案徵求連署7日屆滿，因領銜人退出，為求第二階段送件連署函順利，罷團代表、連署人賴苡任聲請假處分，台北高等行政法院3日開庭，中選會選務處副處長（右）出庭。中央社記者劉世怡攝 114年6月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北3日電）罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任聲請假處分，請求法院命中選會就他提出的連署罷免函應予受理。台北高等行政法院今天開庭，賴苡任、中選會代表均出庭說明。

罷免吳思瑤案徵求連署將於7日屆滿，因領銜人張克晉退出，賴苡任為求第二階段送件連署函順利，聲請暫時處分。他今天庭後說，希望法官准予暫時處分，他可進行送件，而非僅限領銜人送件。

賴苡任受訪表示，選罷法有許多漏洞，造成中選會可以上下其手，例如第76條第8項規定，罷免案提議人領銜人死亡或經提議人總數1/2以上書面同意，由備補領銜人遞補為領銜人，並以一次為限；這部分1/2的同意應該是指領銜人的下車條款，而非中選會解釋的備補領銜人上車條款。

台北高等行政法院今天開庭調查證據，傳喚聲請人賴苡任（吳思瑤罷免案的選舉人兼罷免團體召集人）及相對人中央選舉委員會代表到庭，中選會共有3人出席，分別是選務處副處長、法政處專門委員以及台北巿選委會第一組組長。

賴苡任委任律師賴苡安庭上表示，公職人員選舉罷免法第80條第3項規定，罷免案提議人之領銜人，應將連署人名冊正、影本各一份，於規定期間內向選舉委員會一次提出，逾期不予受理，但是這部分有問題，有違憲疑慮，因為依照憲法，人民有罷免權，但罷免權不可被一人綁架，應為連署人捍衛憲法地位。

賴苡任原主張，中選會應在徵求連署屆滿日前，對賴苡任代表提出之連署罷免函等應予受理；賴苡安今天當庭表示應刪去「代表」二字，更正為中選會應於立法委員吳思瑤罷免案徵求連署期限於6月7日屆滿日前，對賴苡任提出的連署罷免函及檢附連署人名冊正、影本各1份應予受理，並依罷免程序續行查對。

此外，如中選會對於查對結果不足法定連署人數通知補提時，應通知賴苡任補提。

賴苡安表示，賴苡任5月23日以罷團代表向中選會發函，請求能受理連署人賴苡任提出的連署罷免函，而非僅能單一領銜人提出，但中選會5月29日回函表示無法接受，依法提出者必須是「罷免案提議人之領銜人」，等於否決申請。

賴苡安說，本件目前連署狀況已達2萬1000多份，後續民眾黨會進行連署，預估6月7日可達門檻就送件，為使賴苡任後續順利送件，以選罷法主管機關中選會為對象，聲請本件定暫時狀態假處分，因時間急迫，且攸關多數連署人罷免意志，請求法院裁准賴苡任可送件、中選會應予受理。

中選會代表指出，本件罷免案第二階段連署函送件是到台北巿選委會，依法對象應是北巿選委會，而非中選會，且5月29日回函只是向罷團解釋法規並釋疑，不是行政處分。

中選會代表表示，本件罷免案第二階段連署函是否受理，北巿選委會需查對連署人是否符合年齡，且在2月8日止已設籍滿4個月，目前還沒送件，人民不能對尚未發生不受理的行政處分，現在就要求司法介入定暫時狀態假處分，有侵害行政權之虞。

中選會代表指出，本件並無重大損害，即使領銜人沒出面、選務機關做出不受理決定，不服者仍可打行政訴訟救濟，若勝訴成功，此罷免案還是可以執行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中選會指出，本件聲請人賴苡任可能有當事人不適格問題，而且若選罷法未規定以領銜人一次性提出連署函，各提議人、連署人分次、分批提出的話，選務機關要如何通知誰來補提。

法官庭末諭知，待合議庭評議後，做出裁定准駁。（編輯：方沛清、蕭博文）1140603

賴苡任
傳張克晉見罷免提議有亡母名才退出領銜 賴苡任：看過相同證據賴苡任指提交罷瑤連署函應受理 告中選會案6/3開庭
吳思瑤
立院討論2028無煤中火提案 朝野隔空叫陣監院公務車爭議藍營喊廢監院 綠：歡迎一起修憲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：