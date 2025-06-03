賴苡任請求准許送件罷免吳思瑤連署函 法院開庭

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（中央社記者劉世怡台北3日電）罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任聲請假處分，請求法院命中選會就他提出的連署罷免函應予受理。台北高等行政法院今天開庭，賴苡任、中選會代表均出庭說明。

罷免吳思瑤案徵求連署將於7日屆滿，因領銜人張克晉退出，賴苡任為求第二階段送件連署函順利，聲請暫時處分。他今天庭後說，希望法官准予暫時處分，他可進行送件，而非僅限領銜人送件。

賴苡任受訪表示，選罷法有許多漏洞，造成中選會可以上下其手，例如第76條第8項規定，罷免案提議人領銜人死亡或經提議人總數1/2以上書面同意，由備補領銜人遞補為領銜人，並以一次為限；這部分1/2的同意應該是指領銜人的下車條款，而非中選會解釋的備補領銜人上車條款。

台北高等行政法院今天開庭調查證據，傳喚聲請人賴苡任（吳思瑤罷免案的選舉人兼罷免團體召集人）及相對人中央選舉委員會代表到庭，中選會共有3人出席，分別是選務處副處長、法政處專門委員以及台北巿選委會第一組組長。

賴苡任委任律師賴苡安庭上表示，公職人員選舉罷免法第80條第3項規定，罷免案提議人之領銜人，應將連署人名冊正、影本各一份，於規定期間內向選舉委員會一次提出，逾期不予受理，但是這部分有問題，有違憲疑慮，因為依照憲法，人民有罷免權，但罷免權不可被一人綁架，應為連署人捍衛憲法地位。

賴苡任原主張，中選會應在徵求連署屆滿日前，對賴苡任代表提出之連署罷免函等應予受理；賴苡安今天當庭表示應刪去「代表」二字，更正為中選會應於立法委員吳思瑤罷免案徵求連署期限於6月7日屆滿日前，對賴苡任提出的連署罷免函及檢附連署人名冊正、影本各1份應予受理，並依罷免程序續行查對。

此外，如中選會對於查對結果不足法定連署人數通知補提時，應通知賴苡任補提。

賴苡安表示，賴苡任5月23日以罷團代表向中選會發函，請求能受理連署人賴苡任提出的連署罷免函，而非僅能單一領銜人提出，但中選會5月29日回函表示無法接受，依法提出者必須是「罷免案提議人之領銜人」，等於否決申請。

賴苡安說，本件目前連署狀況已達2萬1000多份，後續民眾黨會進行連署，預估6月7日可達門檻就送件，為使賴苡任後續順利送件，以選罷法主管機關中選會為對象，聲請本件定暫時狀態假處分，因時間急迫，且攸關多數連署人罷免意志，請求法院裁准賴苡任可送件、中選會應予受理。

中選會代表指出，本件罷免案第二階段連署函送件是到台北巿選委會，依法對象應是北巿選委會，而非中選會，且5月29日回函只是向罷團解釋法規並釋疑，不是行政處分。

中選會代表表示，本件罷免案第二階段連署函是否受理，北巿選委會需查對連署人是否符合年齡，且在2月8日止已設籍滿4個月，目前還沒送件，人民不能對尚未發生不受理的行政處分，現在就要求司法介入定暫時狀態假處分，有侵害行政權之虞。

中選會代表指出，本件並無重大損害，即使領銜人沒出面、選務機關做出不受理決定，不服者仍可打行政訴訟救濟，若勝訴成功，此罷免案還是可以執行。

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中選會指出，本件聲請人賴苡任可能有當事人不適格問題，而且若選罷法未規定以領銜人一次性提出連署函，各提議人、連署人分次、分批提出的話，選務機關要如何通知誰來補提。

法官庭末諭知，待合議庭評議後，做出裁定准駁。（編輯：方沛清、蕭博文）1140603