鹿港里長涉毆妻致死依殺人罪起訴 彰院裁定續押

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化4日電）彰化縣鹿港鎮吳姓里長去年12月底涉嫌在土地公廟毆打妻子致死，遭彰化地檢署聲押禁見獲准，檢方近日偵結將里長依殺人罪起訴，並聲請續押禁見，今天移審彰化地院裁定續押，未禁見。

鹿港鎮吳姓里長去年12月底涉嫌在土地公廟內毆打其妻致死家暴案件，彰化地方檢察署檢察官今年1月31日率同法醫相驗，拘提里長訊問後，認其涉犯刑法殺人罪，經向彰化地方法院聲請羈押禁見獲准。

吳姓里長的妻子林女遭毆打後昏迷送醫，今年1月30日宣告不治，吳男在林女住院期間，還在臉書貼文稱很多朋友都在關心，希望妻子勇敢撐下去。

全案近日經彰化地檢署偵查終結，依殺人罪將吳姓里長起訴，後續將移由國民法官審理。檢察官並聲請續押禁見，今天移審地院。

法官認為，被告經訊問後，坦承部分客觀事實，所犯殺人、傷害致死罪等嫌疑重大，且均為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，有較高逃亡可能性。

透過 Google News 追蹤中央社

法官指出，被告之前有向警方謊稱案情、推責事實，並曾有隱匿現場監視錄影之舉，目擊證人還曾害怕不敢說出實情，被害人家屬也曾反應被告有試圖影響證人證詞行為，足認被告有湮滅證據、勾串證人之虞。

彰化地院表示，此案尚未進行準備程序，被告否認部分客觀事實，尚待調查釐清，兼衡被告稱無法提出交保金額，應予羈押；考量被告已被羈押並禁見一段時間，與外隔絕，沒有證據顯示其被羈押時還能有串證之舉，認其羈押已足夠，無須再繼續禁止接見、通信。（編輯：林恕暉）1140604