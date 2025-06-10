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竹市抽白單案 員警稱行政疏失遭檢指不具基本常識

2025/6/10 18:56
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（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）竹市警察局宋姓警官與某建商負責人交好，涉傳遞交通違規舉發單給轄區派出所長等，指示員警抽白單遭起訴今開庭，多名員警否認犯罪稱行政疏失，檢方指，不具備警察基本常識。

宋姓警官（停職中）將建設公司員工所收到的交通罰單，傳給某派出所李姓、吳姓所長以及張姓偵查佐、呂姓巡佐等人，要求指示共15名製單員警將逕行舉發單抽出，而未把違規資料上傳、製開罰單，讓車主或駕駛人免於繳納交通違規罰鍰，檢方日前將宋姓警官等涉案員警共20人依貪污罪嫌起訴。

此案在昨天與今天皆進行開庭，共有20名員警分批應訊，部分被告表示，並不是主觀故意圖利，而是因行政疏失或不熟悉相關規範；還有其他員警說，當時車主在場指可移車，未拍照上傳，不存在關說圖利。

另有員警表示，當時是依照學長姐指導處理，不清楚是否有違法情事；其他員警則說，因勤務繁忙，違規單累積多張才上傳系統，並未接獲上級請託。

多名辯護律師在庭上說，抽白單行為並未造成具體圖利事實，應屬行政疏失，另外，如逕行舉發標示單未轉為紅單，白單未上傳至警局系統，屬於行政程序的裁量範圍，無圖利行為的客觀事實。

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律師當庭請求調閱資料表示，可向竹市警局函詢逕行舉發與上傳紅單件數，以釐清事實、證明無圖利犯意。

對此，蒞庭檢察官表示，聽完被告的當庭自白，反映出不具有警察的基本常識或法律知識。（編輯：方沛清）1140610

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