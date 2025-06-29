暑假居家防火安全 消防署籲家長落實5要點教育

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北29日電）暑假到來，內政部消防署今天提醒，火災預防始於日常與家庭教育，無論是孩童在家或安排家庭旅遊計畫，都要注意消防安全，呼籲建立「明確禁止孩子隨意點火」等5要點防火教育。

消防署今天透過新聞稿表示，暑假將至，孩童在家時間變多，無論居家或外出住宿旅館，因孩童易因好奇而玩火，請家長應提高警覺消防安全，不論是用火、用電，都應加強孩童的防火觀念教育與日常照顧，並提醒5要點。

首先，別讓孩童單獨留在家裡、廚房或旅館，並養成遠離「會熱的物品」等3大習慣；其次，將打火機、點火槍等點火器具妥善收放在孩童無法取得的地方或上鎖。

以及，教導孩童正確防火知識，認識火的危險性，並明確禁止孩童隨意點火或模仿用火的行為；多花時間陪伴孩童，減少因好奇或無聊引發玩火行為；若發現孩童有玩火行為，應立即導正並避免再次發生。

若要安排暑期旅遊，消防署提醒，民眾旅遊出門前，務必一再確認及檢查5大事項，包括關閉瓦斯爐具、液化石油氣容器（瓦斯桶）或天然氣；拔除不必要的電器插頭，減少電氣短路或過熱風險。

還有，關閉電源總開關（如不影響必要設備），減少待機電器耗電與起火風險；確認家中火災警報器運作正常，能即時示警；平時與鄰居建立友好關係，萬一發生緊急狀況時能相互聯絡。

消防署表示，統計民國111至113年止，全國共發生建築物火災計1萬5387件。其中，住宅火災就高達1萬1014件，占整體約71.6%，更導致360人死亡、591人受傷。

另外，起火原因前3名分別是電氣因素（占40.1%）、爐火烹調（占28.0%）及遺留火種（例如菸蒂、拜拜燒香…占20.3%），顯示日常用電與烹飪安全管理仍然是防火的重點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

消防署提到，同期間也有93件火災是因為孩童玩火所導致，並造成9人死亡、5人受傷，凸顯防範孩童玩火的議題不可輕忽。

消防署提醒，火災預防始於日常習慣與家庭教育，需從小建立正確的安全意識及防火教育，暑假期間更應提高警覺、做好準備，才能讓假期玩得盡興又安心。（編輯：李淑華）1140629