台灣棒球魂100年傳承經典賽 11日嘉義登場

（中央社記者李晉緯台北5日電）由台灣棒球名人堂協會與嘉義市政府共同舉辦的「台灣棒球魂Naluwan@KANO100年傳承經典賽」，11日將在嘉義市立棒球場進行，出身花東、嘉義的老中青三代球員將齊聚一堂。

「台灣棒球魂 Naluwan@KANO 100年傳承經典賽」11日將在百年歷史的嘉義市立棒球場進行，比賽由台灣棒球兩大勢力花東、嘉義的代表台東大學、嘉義大學對戰，包括周思齊、羅世幸、鄭幸生，及陳瑞昌、陳瑞振兄弟、康明杉、李來發等人，則分別是Naluwan與KANO兩隊VIP球星。

今天「台灣棒球魂 Naluwan@KANO 100年傳承經典賽」記者會，包括近80歲的前華南銀行棒球隊「棒球太子」李憲宗、曾在威廉波特投出單場18K，演出「完全三振」的陳昭安、中職三商虎創隊元老藍文成等人都獲邀出席。

曾在國際揚名立萬的陳昭安表示，棒球傳承需要有心人推動，藉著嘉義市立棒球場邁入百年之際舉辦的比賽，希望讓台灣棒球發展「能再有下個百年」。他也提到，嘉義市立棒球場是他「第二個故鄉」，因為他的棒球路正是國小時期在那裡比賽開啟的，所以這次參與這樣的比賽，他格外有感觸。

即將和大學球員互動、交流，陳昭安表示，現在很多大學球隊的教練都曾經過職棒洗禮，甚至有旅外經驗，這樣的情況下，他不敢說能給球員什麼球技或經驗上的傳承，只希望將無私投入、奉獻給棒球的精神傳承下去，「這樣下一代的棒球才能看得到未來」。（編輯：陳怡璇）1071105

「台灣棒球魂 Naluwan@KANO 100年傳承經典賽」11日將在嘉義市立棒球場進行，曾在威廉波特投出單場18K、演出「完全三振」的陳昭安5日出席賽前記者會，為活動站台宣傳。中央社記者吳翊寧攝 107年11月5日

「台灣棒球魂 Naluwan@KANO 100年傳承經典賽」11日將在嘉義市立棒球場進行，前華南銀行棒球隊「棒球太子」李憲宗（左）5日在台北出席賽前記者會，為賽事站台宣傳。中央社記者吳翊寧攝 107年11月5日