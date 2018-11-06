黑豹旗16強東體強碰穀保 藏奇兵做情蒐全力拚

（中央社記者謝靜雯台北6日電）黑豹旗青棒賽台東體中32強與高雄商工交手，以20比0、3局拿勝、晉級16強，下一戰強碰穀保家商，總教練葉明嘉透露，有藏2名投手、配合情蒐，「我們準備好了，跟他們拚了」。

台東體中今天比賽與社團球隊高雄商工交手，兩隊實力有段差距，台東體中全場敲出11支安打，1到3局、局局得分，提前拿下比賽勝利；東部球隊移動比賽車程遙遠，但葉明嘉表示，球員身體比較疲勞，但不會當成藉口，不能因此影響比賽內容。

台東體中今天由高三投手林敬凱先發，首局1人出局後投出觸身球保送，情緒稍受影響，調整心態後越投越穩，總計投2局投出5次三振、無失分，胡家豪、高紹偉依序登板後援，沒讓對手拿分。

葉明嘉表示，林敬凱高一、高二實戰機會比較少，但身高186公分具有優勢，投球角度不錯，是球隊極力培養的投手，希望藉由比賽機會讓他更成長；林敬凱表示知道自己的身高優勢，自評高中3年進步多，藉由比賽機會表現，偶像是富邦悍將隊投手陳鴻文，「希望學習他場上的霸氣」。

台東體中上屆比賽16強不敵秀峰高中止步，此次16強碰上強敵穀保家商，葉明嘉表示，同樣是18歲的球員，勝負其實很難講，只能做好準備、專注場上。

葉明嘉透露，此次陣中還有2名投手今天沒有一同北上，這2名投手事先設定好就是要投穀保，其中一名投手穀保球員相對陌生、算是奇兵，「一場比賽誰能先剋住對方，就有機會搶下勝利」。

台東近年各級棒球隊整合成效佳，葉明嘉表示，球隊有委託台東大學棒球隊幫忙情蒐、分析，雖然結果還不知道，但已經做足一般基層球隊較少做到的準備，明天會移動到台中打友誼賽，16強對上穀保，「準備好了，跟他們拚了」。（編輯：陳怡璇）1071106