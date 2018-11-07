邱義仁掌足協 改革從提高球員待遇開始

（中央社記者龍柏安台北7日電）台灣日本關係協會會長邱義仁，接掌中華足協理事長後第一步，就是提升球員待遇。今天他宣布，未來國家隊選手零用金，協會將主動加碼，一年預計至少多花1500萬。

邱義仁當選足協理事長後，將推動多項改革，除秘書長聘任選手、教練出身的台電教練方靖仁，也表態將修改足協章程，以符合國體法精神。不過他強調，提升球員待遇是最快的一步，也是讓球員最有感的改變。

目前國家培訓隊成員，每月可領到3萬元的生活津貼，此外另有1萬5500元零用金，不過得要滿足長期培訓、大學畢業且沒有就職的社會人士等3個條件，而國腳多半僅為短期培訓，因此無法請領生活津貼，零用金也只能按日領取。

未來只要入選國家隊國腳、並進入培訓隊，足協將把球員每日零用金，從500多加碼至1000元，幾近翻倍，經估算每年至少得多花1500萬，邱義仁開玩笑說：「因為我不可以買運彩，所以只能多買一些樂透。」

足協新任秘書長方靖仁指出，他們希望透過這個方案，留住台灣更多足球人才，也盼給年輕小球員往上提升的動力，「金額雖然不算多，但至少可以讓他們在集訓期間不用擔心錢的問題」。

方靖仁也透露，台灣女足球員只要超過25歲，就有8成球員會提前退役，「我們希望讓她們在比較有保障的前提下，延續她們的足球生涯」。

不僅球員待遇提升，邱義仁還加碼，把教練（包括助理教練）與防護員，都納入加給範圍，此外有感於選手出國還得自己處理、照顧裝備，未來只要國家隊出國比賽，足協也將自費聘請裝備管理，由專職人員來負責，就是要讓選手無後顧之憂、專心踢球、比賽。（編輯：陳怡璇）1071107