社團球隊景文不敵大理 黑豹旗16強科班天下

（中央社記者謝靜雯台北7日綜合報導）黑豹旗全國高中棒球大賽16強出爐，依舊是科班球隊天下，今天32強最後一支社團球隊景文高中以0比22、4局不敵大理高中、無緣晉級；彰化藝中則以4比2擊敗陽明高中晉級。

2018年黑豹旗全國高中棒球大賽32強賽事今天結束，32強最後一支社團球隊景文與科班球隊大理交手，景文全場僅敲出2支安打，沒能有效搶下分數，大理全場敲出18支安打，1到4局除了第2局外，局局都有分數進帳，順利拿下比賽勝利。

彰化藝中今天與陽明高中交手，彰藝開賽就有攻勢，2局1人出局後先獲得觸身球保送，再靠著許子恩安打、失誤、楊秉毓安打、高飛犧牲打，先取得2比0領先，陽明前5局沒有得分攻勢，6局靠著單局4支安打，攻下2分、扳平比數。

彰藝8局下半再起攻勢，靠著接連安打、盜壘、失誤，單局再添2分、超前比數；彰藝先發投手羅聖凱投7局，僅被敲出5支安打，投出3次三振、失掉2分責失分，楊秉毓後援投2局，僅被敲出1支安打、無失分，為球隊守住勝利，也收下比賽勝投。

黑豹旗16強出爐，上屆冠軍平鎮高中16強將與東石高中交手，上屆亞軍穀保家商16強將與台東體中交手，8強球隊12日出爐，冠軍戰將於18日於天母棒球場舉行。（編輯：李錫璋）1071107