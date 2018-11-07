璞園再見失誤 熱身賽1分惜敗富邦

（中央社記者龍柏安台北7日電）上季超級籃球聯賽（SBL）冠軍勁旅璞園建築，今晚在第16季SBL熱身賽遭遇上季亞軍富邦勇士，兩隊鏖戰至最後，璞園因再見失誤葬送逆轉契機，終場77比78吞敗。

第16季SBL熱身賽在彰化縣立體育館開打，比賽將一連進行5天，直至週日晚間結束。

SBL本季首度實施雙洋將新制，熱身賽也給了各隊「土洋」磨合機會，衛冕軍璞園本季主力幾乎維持平盤，僅老面孔洋將戴維斯（Quincy Davis）因腰部傷勢，未在球員名單中，改由曾在SBL效力過的「全能先生」瓊斯（Emmanuel Jones）以及麥克（Michael Holyfield）應戰。

而富邦歷經上季挫敗，季外積極補強，網羅了李秉鴻、郭少傑、蕭順議以及長人吳宏興，搭配雙洋將歐頓（Daniel Orton）與後衛基斯（Shaquille Keith），陣容完整升級。

今天兩隊再次交手，比數也一路拉鋸，第4節最後4.7秒，富邦以76比77落後1分，洋將歐頓在籃下抓下進攻籃板，強攻後成功「買犯」，此役他前8次罰球僅中4，命中率是差強人意的50%，不料他關鍵兩罰俱中，率隊逆勢超前。

璞園叫了暫停重新部署最後一波進攻，沒想到球傳進場內後，短傳給洋將瓊斯時發生要命失誤，浪費逆轉機會，最終以1分之差惜敗富邦。

除了璞園失誤輸球，稍早台灣銀行與台灣啤酒的「雙台會」，台銀同樣因為失誤自毀長城，第4節最後5秒，全場攻下18分的台銀洋將伍茲（Rashad Woods）失誤，導致球隊終場74比77不敵台啤。（編輯：陳怡璇）1071107