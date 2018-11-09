周天成輕取印度一哥 挺進中國羽賽4強

（中央社記者龍柏安台北9日電）台灣與印度羽球一哥，今天在福州中國公開賽男單8強狹路相逢，寶島一哥周天成技高一籌，以21比14、21比14、直落二拍下印度名將斯里坎特，大步邁進4強。

總獎金70萬美元（約新台幣2172萬）的福州中國公開賽，是羽球世界巡迴賽750系列的大賽，也是除12月的年終大獎賽外，年底最大的一場國際賽。

世界排名第3的周天成，是大會男單第4種子，而斯里坎特（Kidambi Srikanth）世界排名第9，兩人過去交手3次，周天成以2勝1負握有對戰優勢

今天開局前半段戰況膠著，雙方互有領先，比數打至10比10平，周天成連拿4分取得領先，此後未曾落後，先以21比14拿下。

次局周天成在4比4平手局面下連趕6分，取得大幅領先，沒想到斯里坎特連追4分，差距僅剩2分。

接下來周天成穩住陣腳，靠著耐心和對手打多拍周旋，並利用突擊變線，讓斯里坎特完全無法招架，也再次拉開差距，最後周天成利用殺球後上網，順利拿下賽末點，不但取得對戰3連勝，也如願搶進4強。

此役周天成只用35分鐘就輕鬆撂倒對手，下一戰對手，則是世界排名第2的中國好手石宇奇。

今年雅加達—巨港亞運男團4強賽，扮演開路先鋒的周天成，就以直落二擊敗石宇奇，最後雖未能率隊晉級決賽、獲得銅牌，至少終止了對戰3連敗。（編輯：陳怡璇）1071109