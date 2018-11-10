桃猿投手保送連發 交流賽自亂陣腳不敵羅德

（中央社記者李晉緯台北10日電）中職桃猿投手群今天在與日職羅德的交流賽中「自爆」，頻頻送出保送的情況下，整場比賽出現16次四死球，最終以0比13敗給羅德。

中華職棒Lamigo桃猿隊和日本職棒千葉羅德的交流賽今天在桃園國際棒球場進行，桃猿今天8任投手，一共出現12次四壞球、4次觸身球，16次四死球種下這場比賽慘敗的敗因。

羅德2局上兩出局後，平澤大河獲得保送後，菅野剛士揮出二壘安打，讓羅德先馳得點。

3局上半，同樣在兩出局後，中村獎吾、井上晴哉、安田尚憲安打、藤岡裕大4支安打串連打回2分，讓羅德續以3比0領先桃猿。

4局上平澤大河、菅野剛士獲保送，岡大海挨了觸身球，1出局滿壘的情況下，香月一也擊出右外野方向兩分打點安打，讓羅德取得5比0領先。

桃猿投手群7局上自亂陣腳，包括連3個四壞球保送在內的4個死球，讓羅德兵不血刃先拿1分，田村龍弘再揮出兩分打點安打，讓羅德以8比0領先桃猿。

7局下無人出局一壘有人，羅德派出台灣左投陳冠宇登板後援，面對桃猿左打部隊，他先讓藍寅倫、王柏融擊出外野飛球遭接殺出局，再三振代打梁家榮，他今天投1局無失分，讓羅德持續握有8分領先。

9局上桃猿派出守護神陳禹勳，他上場後接連送出兩個四壞球保送，接著再投出觸身球，1出局滿壘情況下，被田村龍弘揮出穿越安打掃回兩分，雖讓岡大海擊出滾地球出局，但三壘跑者趁機回到本壘得分，接著連續投出四壞球、觸身球，在2出局滿壘情況下退場，接替投球的張明翔再連續投出2個保送，奉送羅德2分。

桃猿9局下半仍未能拿下分數，最終以0比13不敵羅德，在這次交流賽吞下2連敗。（編輯：陳怡璇）1071110