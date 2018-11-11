東亞足球錦標賽 中華不敵香港7連勝止步

（中央社記者龍柏安台北11日電）中華男足代表隊今天在下半場被香港攻進2球，包括第84分鐘被前鋒鍾偉強右路突襲破門，終場1比2惜敗香港，在本屆東亞足球錦標賽第2輪吞首敗，主場7連勝也劃下句點。

2019東亞足球錦標賽第2輪今天在台北田徑場舉行，包括地主中華隊外，另有北韓、香港以及蒙古等4隊參賽，僅冠軍才能晉級明年舉行的4強決賽。

香港全隊共有7名歸化球員，且總教練懷特（Gary White）今年9月初之前，還是中華隊總教練，對台灣球員的熟悉度不言而喻，另一方面「台灣隊長」陳柏良則因參加教練講習，此役無法參賽，也讓中華隊戰力受影響。

上半場中華隊與香港雙雙無功而返，比數持平進入下半場，第65分鐘香港從右路高吊至禁區，中華隊「門神」潘文傑猶豫了一下，沒能衝出去破壞傳球，讓香港前鋒麥基（Jaimes Anthony McKee）門前起跳頭槌破門，替香港隊攻進第1球。

悶了大半場的中華隊，在第81分鐘開出角球，在亂軍中球打到朱恩樂身上，不過門前的陳庭揚眼明腳快，一個箭步跟上直接踢向左邊門柱底角，不僅振奮現場地主球迷，也成功逼平。

可惜的是好景不常，短短3分鐘後，香港攻勢再起，潘文傑成功擋下對手在左路的第一波射門後，球又被香港隊轉移至左路的鍾偉強，起腳球穿越中華隊球員防線破門，重新取得領先。

中華隊以1比2惜敗香港，在東亞足球錦標賽第2輪吞下首敗，2天後將再戰蒙古，尋求晉級會內賽的一線生機。（編輯：黃于）1071111