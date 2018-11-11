終止交流賽連敗關鍵 洪一中：黃子鵬壓制羅德

（中央社記者李晉緯台北11日電）中職桃猿今天在交流賽以7比2擊敗日職羅德，終止在本次交流賽的2連敗，對此桃猿總教練洪一中表示，先發投手黃子鵬能壓制羅德，是其中的關鍵。

中華職棒Lamigo桃猿的投手群10日在交流賽崩盤，整場比賽奉送對手12次四壞球、4次觸身球，因此以0比13慘敗給日本職棒千葉羅德。

但今天桃猿表現判若兩隊，在先發投手黃子鵬6局5三振、1四壞，被敲6安失1分的帶領下，最終以7比2擊敗羅德，終止在這次交流賽的2連敗。

桃猿總教練洪一中表示，今天贏球的關鍵，在於先發投手能壓制對手，讓球隊攻擊可以慢慢打開，否則先被對手打開了，要再靠攻擊扳回來就比較困難，「像前兩戰桃猿先發投手崩盤，羅德打起來就很輕鬆」。

談到今天的先發投手黃子鵬，洪一中說，黃子鵬今天不論對左打、對右打都很輕鬆，尤其好球率很高，投到100球了也不會顯得吃力，「明年是有先發機會」。

不過對於黃子鵬明年的定位，洪一中還是語帶保留，表示必須考量整個投手群的狀況，「現在棒球的7、8、9局，投手都很強」，所以也要考慮若將黃子鵬拉到先發，後援部分是否有投手能成功接棒。（編輯：李錫璋）1071111