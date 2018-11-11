黑豹旗16強止步 東體：持續進步未來可期待

（中央社記者謝靜雯台北11日電）2018年黑豹旗全國高中棒球大賽，台東體中16強止步，總教練葉明嘉表示，此批以高二為主體，具近年留住東部人才的代表性，「持續努力、我們是可以期待的球隊」。

台東體中16強碰上上一屆黑豹旗亞軍穀保家商，派出高一投手林紹偉先發，前2局都沒被敲出安打，但首局因為接連保送、高飛犧牲打失掉1分，3局遇亂流，3局沒能投完、提前退場，總計投2.2局被敲4支安打，失掉5分責失分。

葉明嘉表示，林紹偉是從國中部一路帶上來的選手，個性比較粗線條，所以面對大場面反而不容易緊張，但穀保打者表現出色，對於失投球、直球掌握能力好，「A級球隊狀況上調整快速，是他們優異的地方，也是我們需要學習的」。

連兩屆黑豹旗16強止步，葉明嘉表示， 雖然結果沒有想像中的好，但是不需灰心；台東近年積極整合各級棒球資源，盼將東部人才留下，葉明嘉表示，此批球員以高二為主體，也算是近年積極留住東部人才的代表性球員，相信球員只要繼續保持好的態度，之後高中聯賽、明年黑豹旗都有機會打進8強。

台東近年整合各級棒球資源，也舉辦各級棒球東岸聯盟賽事，解決東部球隊外出經費問題，將西部強隊帶入台東，透過實戰磨練經驗，葉明嘉表示，「相信持續做下去，我們與一級強隊的距離會越來越近」。（編輯：李錫璋）1071111