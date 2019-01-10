國防部釋出土地 國訓中心強化硬體設施

為強化國訓中心硬體設施，體育署長高俊雄10日表示，國防部已同意釋出16公頃土地，作為設置網球場、游泳館等，並預計民國109年起逐年編列34億元預算投入第三期計畫。中央社記者黃巧雯攝 108年1月10日

（中央社記者黃巧雯台北10日電）為強化國訓中心硬體設施，教育部體育署今天宣布，預計民國109年起逐年編列34億元預算投入第三期計畫，且國防部也已同意釋出16公頃土地，作為設置網球場、游泳館等。

考量國訓中心基地相關場館設施都已有一定年限，體育署自民國98年起啟動「國家運動園區整體興設與人才培育計畫」，第一、二期計畫分別在98年至104年、105年至108年執行。

待第二期計畫結束後，預期將可改善選手、教練住宿以及用餐環境，其中宿舍預計可提供508位選手、147位教練及外籍教練同時進駐。

體育署長高俊雄表示，107年12月28日已陳報行政院，爭取中央公務預算新台幣34億元，接續執行第三期計畫的籌建作業，且國防部目前也已同意將將國訓中心東側約16公頃士校營區用地一併納入整體規劃，計畫新設游泳館及網球場。

體育署未來也將持續爭取第四期計畫新設綜合訓練館，提供室內田徑及自由車培訓環境。

值得注意的是，2017世大運活動式游泳池在桃園市婉拒接收的情況下，最後確定落腳國訓中心，高俊雄透露，預計今年9月正式啟用。

另外，監察院今天表示，國訓中心爆發大量進用新人，不當將選手訓練經費、伙食經費挪作人事費，教育部體育署未能確實發揮監督機關職責嚴予導正，核有違失，今天通過糾正。

高俊雄表示，體育署身為督導機關要負起責任，日後有關國訓中心董事會相關決議或執行長行政決策，若有必要之處，會事先提醒，即使事後發生也做好溝通工作，以合乎相關規定，他強調會記取教訓，避免再發生類似情況。（編輯：張銘坤）1080110