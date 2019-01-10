澳網下週點戰火 喬科維奇費德瑞搶第7冠

（中央社墨爾本10日綜合外電報導）年度首場大滿貫賽澳洲網球公開賽14日開打，球王喬科維奇和瑞士名將費德瑞將一同挑戰澳網史上男單最多奪冠數的第7冠。女單部分，美國好手小威廉絲籤運不佳，將有一番硬仗。

塞爾維亞名將「喬帥」喬科維奇（Novak Djokovic）去年表現了得，一路奪下溫布頓網球錦標賽及美國網球公開賽冠軍，世界排名去年6月仍在20名外，11月重返球王寶座。

喬帥首輪對手仍未定，第二輪可能對上法國好手宋嘉（Jo-Wilfried Tsonga）。

尋求衛冕的第3種子「費爸」費德瑞（Roger Federer）也放眼個人第7座澳網冠軍，首關將迎戰世界排名第99的烏茲別克對手伊斯托明（Denis Istomin），4強可能強碰西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）。

小威廉絲（Serena Williams）則要尋求在澳網抱回生涯傲人的第24座大滿貫金盃，追平澳洲傳奇球星寇特（Margaret Court）締造的紀錄，但籤運不佳，將有一番硬仗，首輪先交手德國女將馬利亞（Tatjana Maria）。

名列第16種子的小威籤表落在強敵較多的一邊，可能在第4輪強碰羅馬尼亞球后哈勒普（Simona Halep），若拿下勝利，8強可能將遭遇捷克前球后普里斯科娃（Karolina Pliskova）。

小威若能過關斬將，摘下后冠，也將是她個人澳網第8冠。（譯者：蔡佳伶/核稿：徐崇哲）1080110