悍將3名洋投確定 領隊直言倪福德是重要戰力

（中央社記者謝靜雯高雄13日電）中職富邦悍將隊今天開訓，喊出新球季口號All Grit，領隊蔡承儒盼大家拿出熱情和毅力力拚總冠軍；蔡承儒也宣布簽下第3號洋投索沙，並提到倪福德為重要戰力、否認交易傳聞。

中職富邦悍將隊今天在高雄燕巢開訓，先前傳出有「重大訊息」宣布，領隊蔡承儒笑說，是看新聞才知道，他也正式宣布簽下去年效力韓職的多明尼加籍洋投索沙（Henry Sosa），新球季3名洋投確定為羅力、伍鐸和索沙。

蔡承儒表示，目前暫時沒有找第4號洋投的規劃，畢竟願意待在二軍的好洋投不好找，但季中不排除會持續物色新洋投，3名洋投預計農曆年後向球隊報到。

外傳悍將隊有可能用倪福德與中信兄弟交易林智勝，蔡承儒則直言，從來沒有這個想法，「倪福德是我們很重要的後援投手，對我們來說比較需要這樣的戰力，林智勝也還是中信的球員，我們沒有接觸，也沒有任何想法」。

悍將隊新球季喊出口號All Grit（恆毅力），蔡承儒解釋，All Grit代表熱情、毅力，希望球員無論遇到什麼失敗、困難，都可以堅持下去、永不放棄， 他也表示，想要成功，毅力比天賦重要的多， 希望新球季大家都能個抱持這樣的信念，努力達成總冠軍目標。（編輯：陳俊碩）1080113