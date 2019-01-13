續任悍將隊長 林哲瑄笑說：金錢壓力大

中職富邦悍將隊13日在高雄燕巢開訓，新球季隊長一職由林哲瑄（中）續任，蔣智賢（左）與陳鴻文（右）擔任副隊長。中央社記者張新偉攝 108年1月13日

（中央社記者謝靜雯高雄13日電）中職富邦悍將隊今天開訓，新球季由野手林哲瑄續任隊長，他向大家喊話，希望彼此督促，拿下2019年總冠軍，他開玩笑說當隊長金錢壓力大，要付咖啡錢；副隊長則由陳鴻文、蔣智賢擔任。

富邦悍將隊今天在高雄燕巢開訓，公布林哲瑄續任隊長，他希望大家記取去年的教訓，「球季中難免會遇到高低潮，希望大家互相勉勵、彼此督促，拿下2019年總冠軍」。

談起當隊長的壓力，林哲瑄笑說金錢壓力很大，三不五時需要激勵大家，「隊長要付比較多咖啡錢，希望今年都給單場最有價值球員（MVP）請客就好」。

林哲瑄和高國輝去年季後赴美自主訓練，林哲瑄表示，希望可以突破自己， 球員生涯難免會遇到瓶頸，需要尋求幫助，在球場一直在動，沒辦法思考，去國外坐下來上課，也算是補習、充實自己。

高國輝去年出賽表現不如預期，他坦言去年狀況差，國外自主訓練主要希望請教練幫忙看揮棒動作，看需要做什麼調整；悍將隊新球季喊出口號All Grit（恆毅力），高國輝也表示，聽完領隊解釋，覺得這個詞很有意義， 「每年都會遇到一些狀況，希望大家秉持這樣的精神、努力到最後」。（編輯：黃于）1080113

中華職棒富邦悍將隊13日在高雄燕巢開訓，公布由野手林哲瑄（前）續任隊長，他希望大家記取去年教訓，「球季中難免會遇到高低潮，希望大家互相勉勵、彼此督促，拿下2019年總冠軍」。中央社記者張新偉攝 108年1月13日