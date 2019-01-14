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11個三分球轟48分 柯瑞率勇士勝獨行俠

最新更新：2019/01/14 13:49

（中央社達拉斯13日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）今天投進11個三分球，轟下48分，幫助球隊以119比114客場擊敗達拉斯獨行俠。

第1節就拿下16分的柯瑞，今天三分球19投11中，杜蘭特（Kevin Durant）攻下28分，湯普森（Klay Thompson）手感不佳，11次在三分線外出手僅命中2球，最終拿下16分。

年度最佳新人獎熱門人選唐西奇（Luka Doncic），今天三分球10投5中，攻下獨行俠全隊最高的26分，另有5助攻、6籃板；巴恩斯（Harrison Barnes）獲得22分，但終場前5.8秒，在球隊只落後3分的情況下，他發生掉球失誤，葬送球隊反撲機會。

在柯瑞穩穩罰進兩球後，勇士收下4連勝；獨行俠今天輸球，僅是他們近21次主場作戰所輸掉的第5場比賽。

勇士在柯瑞、杜蘭特聯手拿下41分帶領下，在上半場就以62比54領先獨行俠。

獨行俠這場比賽三分球38投16中，命中率4成21，僅略遜於勇士45投19中，命中率4成22，且獨行俠只讓勇士站上罰球線12次，是能一路和勇士糾纏的關鍵。

喬丹（DeAndre Jordan）為獨行俠貢獻13分、14籃板，菜鳥後衛布朗森（Jalen Brunson）取代因阿基里斯腱傷勢未能出賽的巴雷亞（J.J. Barea），打了30分鐘拿下12分。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1080114

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