澳洲公開賽大爆冷門 美國好手伊斯內首輪出局

（中央社墨爾本14日綜合外電報導）澳洲網球公開賽首輪爆出大冷門，美國排名第一、大會男單第9種子伊斯內，今天敗給美國同胞奧裴卡，慘遭淘汰。

身高208公分的伊斯內（John Isner）與211公分的奧裴卡（Reilly Opelka）兩強相爭，終場奧裴卡以7比6（7/4）、7比6（8/6）、6比7（4/7）、7比6（7/5）扳倒伊斯內。

在這場歷經2小時58分的激烈賽事中，雙方僅於第4盤各有一次破發，而這兩名均以強力發球見長的好手，整場比賽一共飆出87記愛司球。

今年33歲的伊斯內2014年於澳網首輪與當時世界排名第106的克里桑（Martin Klizan）交手、卻因腳傷在落後情況下宣佈棄賽後，未曾在大滿貫賽敗給世界排名遠遠不如他的球員。奧裴卡今年21歲，目前世界排名第97。

至於先前從未晉級大滿貫賽第2輪的奧裴卡，下場比賽將對決世界排名第102的義大利選手法比亞諾（Thomas Fabbiano）。法比亞諾以6比4、7比6（7/1）、2比6、6比3淘汰持外卡參賽的地主選手庫伯勒（Jason Kubler）。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1080114