新任男女足國家隊教頭 邱義仁有3期許

足協理事長邱義仁（中）18日公布新任男、女足球國家隊總教練人選，分別由前國家隊總教練懷特的助理教練蘭卡斯特（Louis Lancaster）（左）、日籍教練越後和男（右）接掌。中央社記者黃巧雯攝 108年1月18日

（中央社記者黃巧雯台北18日電）中華民國足球協會今天揭曉新任男、女足球國家隊總教練，理事長邱義仁也提出3大期許，除了成績進步、帶來新訓練方式外，也盼能留下訓練過程的課程，作為日後國內教練參考。

足協今天舉行記者會，公布新任男、女足球國家隊總教練人選，分別由前國家隊教頭懷特（Gary White）的助理教練蘭卡斯特（Louis Lancaster）、日籍教頭越後和男接掌外，並一併揭曉新款國家隊戰袍。

蘭卡斯特為前國家隊教頭懷特（Gary White）的助理教練，熟悉國家隊成員，除了擁有歐足聯職業執照、菁英教練執照多種執照與證書外，還曾待過上海申鑫、英國沃特福德等球隊擔任教練。

越後和男為前日本國腳，同時也是J聯盟的創始元老球員，擁有日本S級教練資格,除了球員養成之外，擁有豐富的教練育成經驗，曾任仙台七夕隊教練。

蘭卡斯特今天向外界分享自己帶隊想法，希望能塑造球員在球門前更兇悍、掌握更多持球機會、進更多球，計劃將國家隊打造成一支具有競爭力、能與強隊競技的球隊。

越後和男表示，因應2020東京奧運第二輪資格賽，將強化女子國家隊，而中長期目標像是2023年女子世界盃、2024年巴黎奧運，則將從育成年代著手進行強化。

對於兩位新任教頭，邱義仁提出3大期許，希望成績進步，但不侷限於名次，盼能縮小與強隊的差距。

邱義仁除了期盼兩位總教練能帶來新訓練方式，讓球員感受到不同、並有所進步外，也希望他們留下訓練過程的教材，並借重其經驗，作為日後國內教練參考。

為協助男女足備戰後續國際賽，足協秘書長方靖仁預告，男足國家隊預計3月19日將前往緬甸，先在客場出賽，適應世界盃資格賽比賽節奏，並同步在找尋3月24日主場比賽的對手。

女足方面，方靖仁指出，同樣積極找尋對手，包括泰國、越南、約旦、印度都在表訂名單，目前還在等待對方回覆。

另外，運動品牌商ANGO今天在會中宣布，與足協簽訂2年新台幣1500萬元的國家隊裝備贊助合約，為2019至2020年足協國家隊指定廠商。（編輯：吳協昌）1080118