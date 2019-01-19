東體余謙黑豹旗後進化 木棒聯賽9局完投勝

107學年度高中棒球聯賽（木棒組）19日正式點燃戰火，台東體中投手余謙（前）完投9局，以110球壓制對手秀峰高中，率隊以3比1拿下首勝。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年1月19日

（中央社記者謝靜雯台北19日電）高中棒球聯賽（木棒組）今天開打，東體余謙110球壓制秀峰高中，率隊以3比1拿勝，投出生涯首場9局完投勝，教練團直言進步大；上屆冠軍穀保家商首戰以11比0、6局扣倒大溪高中。

107學年度高中棒球聯賽（木棒組）今天7地開打，台東體中首戰與秀峰高中交手，派出投手余謙先發，余謙首局些微不穩，先投出保送、跑者靠著短打推進、失誤攻占得點圈，但余謙馬上穩住，連抓3個出局數、沒有失掉分數。

余謙今天總計用110球完投9局，僅被敲出4支安打，投出4次三振、2次保送，僅在7局因為失誤、被敲安打、滾地球失掉唯一1分；余謙球速發揮，均速落在137公里左右，最快球速141公里、表現亮眼。

台東體中去年底黑豹旗16強碰勁敵穀保家商止步，但失敗化為養分，東體總教練葉明嘉表示，余謙黑豹旗後成長不少，東體訓練選手有規劃和保護，評估選手有能力負擔才會讓他們吃長局數，今天這場比賽是余謙目前為止首場9局完投勝。

今天比賽兩隊前3場沒有拿下分數，東體4局靠著接連3支安打拿下1分，5局再啟攻勢，單局4支安打，拿下第2分，7局靠著保送、短打推進、對方守備失誤，跑回第3分、順利拿下比賽勝利。

穀保家商此次力拚連霸，今天首場比賽與大溪高中交手、投打發揮，先發投手林子崴投4局被敲1支安打，投出3次三振無失分，曾宥叡、李重儀依序登板，各投1局僅再被敲出1支安打、無失分，打擊方面，林岳谷、林吳晉瑋都有單場3安好表現，穀保終場以11比0、6局提前拿下比賽勝利。（編輯：黃于）1080119