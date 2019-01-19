日本桌球界大功臣 福原愛挺大肚獲獎

（中央社記者楊明珠東京19日專電）嫁給台灣桌球好手江宏傑的日本桌球明星福原愛今天穿著孕婦裝、挺著大肚子在大阪市一座體育館獲得日本桌球協會頒贈的特別功勞獎，因為她長期對桌球界做出貢獻。

日本朝日新聞報導，日本全國桌球錦標賽正在大阪市的丸善INTEC ARENA大阪（大阪市中央體育館）舉行。日本桌球協會為了感謝去年10月宣布退出桌球界第一線的福原愛長年對桌球界的貢獻，今天在這座體育館舉辦頒發特別功勞獎的表揚儀式，副獎是500萬日圓（約新台幣143萬元）。

福原愛與江宏傑育有一個女兒，現在她正懷著第2胎，預產期是今年春天。

福原愛今天穿著藍色孕婦連身洋裝出席頒獎典禮，當著體育館內眾多觀眾的面致詞說：「對我來說，里約奧運已是我最後一次參加奧運，我沒辦引退比賽等活動，沒機會跟大家打招呼，所以今天能到此，有這個機會，感到很高興。」

她表示，從3歲開始打桌球，26年之間，有時自以為是、有時打不出好成績，有時受傷，不管是什麼時候，大家總是很溫馨給予關懷、鼓勵、支持，這讓她內心充滿感激。

福原愛說：「因為有日本各地的大家培育我，我今天才能領到這個獎。希望以這個獎為精神糧食，能好好的挑戰、努力，對桌球界、體育做出貢獻。今後還望大家多多指教，真的很感謝。」

福原愛從3歲開始打桌球，常被電視報導她是「愛哭蟲」（愛哭鬼），她努力打桌球的模樣，深得人心，讓桌球界的形象提升了許多，對桌球界貢獻相當大。

她身為桌球選手，曾在日本全國桌球錦標賽女子單人賽中，於2012年、2013年連霸。從2004年的雅典奧運起連續4屆參加奧運比賽，2012年倫敦奧運女子團體賽獲銀牌、2016年里約奧運女子團體賽獲銅牌。（編輯：林憬屏）1080119