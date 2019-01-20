詹詠然詹皓晴強勢甩尾 澳網女雙晉級8強

（中央社記者龍柏安台北20日電）台灣網壇雙打姊妹花詹詠然、詹皓晴今天在澳網女雙第三輪，全場歷經100分鐘苦戰，以7比5、7比5力克薩諾維琪與湯生這組白俄羅斯與美國聯軍，有驚無險晉級8強。

2019澳洲網球公開賽今天進行女雙16強，詹詠然與詹皓晴「雙詹組合」名列大會第七種子，兩人連續連兩盤都在關鍵第12局，攻破薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich）與美國選手湯生（Taylor Townsend）的發球局，除避免戰線被拖進搶7大戰，也以直落二拍落對手。

詹詠然是網壇前雙打世界球后，上季美網結束後就因傷病「進廠保養」3個月，今年和胞妹詹皓晴再次攜手合體，兩人也打出精彩表現，先在年初第一戰雪梨網賽拿下亞軍，接著轉戰荷巴特女網賽如願登頂稱后，姊妹倆相隔15個月後再次聯手摘冠，替今年的澳網注入一劑強心針。

「雙詹組合」今與對手堪稱勢均力敵，首盤前10局各自破發一次，戰成5比5平，第11局「雙詹」成功保發後，接著成功破發，先以7比5拿下。

次盤「雙詹」曾取得4比1大幅領先，不料在比賽中段橫遭亂流，竟遭對手連搶4局，反以4比5落後。

所幸雙詹強勢拉尾，先在第10局破發還以顏色扭轉劣勢扳平，接著先保再破一口氣連趕3局，再以7比5淘汰對手，有驚無險挺進8強。（編輯：管中維）1080120