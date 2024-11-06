詹皓晴WTA年終賽女雙逆轉勝 保晉級4強希望

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（中央社記者陳容琛台北6日電）台灣網球好手詹皓晴今天與俄羅斯搭檔庫德梅托娃在WTA年終賽的女雙分組賽，以3比6、6比3、10比7逆轉「美國組合」奪勝，保有晉級4強希望。

今年世界女子職業網球協會（WTA）年終總決賽在沙烏地阿拉伯首都利雅德點燃戰火，總獎金更是破紀錄的1525萬美元（約新台幣4億9150萬元），其中在女雙賽事部分，將8對組合拆為綠、白兩組，歷經循環對抗後，取分組前2名晉級4強。

台灣網球女將詹皓晴這次與俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）攜手，可惜前役在年終賽首戰以直落二吞敗，今天在台灣時間凌晨面對「美國組合」多海德（Caroline Dolehide）與柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk），首盤雙方上演激戰，不過「台俄聯軍」在第8局遭到破發，導致以3比6率先讓出。

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在沒有退路的情況下，詹皓晴、庫德梅托娃次盤雖然再度先被對手突破，但兩人頂住壓力，隨即回敬兩度破發，成功以6比3扳平戰局，並在決勝的搶10局延續手感，更一度連得6分擴大領先，只是對手緊咬比分，雙方甚至戰成7比7平手，所幸「台俄聯軍」穩住陣腳，最後連拿3分，守下比賽勝利。

順利在年終賽開胡後，詹皓晴、庫德梅托娃保住晉級的一線生機，接下來將挑戰今年巴黎奧運金牌的「義大利組合」鮑里妮（Jasmine Paolini）與艾拉妮（Sara Errani），力拚分組前2名，躋身4強之列。（編輯：李亨山）1131106