預計26日出國 王柏融：在桃園球場很多回憶

（中央社記者楊啟芳桃園20日電）Lamigo桃猿今天在桃園棒球場舉辦王柏融歡送會，他除了對球迷的禮物印象深刻，也說在桃園棒球場有許多美好回憶，因為下週就要啟程出國，他說：「心裡會有一點酸酸的感覺。」

王柏融2015年透過季中選秀進入Lamigo桃猿，在桃園棒球場待了3年半歲月，今天在這裡舉辦歡送會，他說：「感覺差很多，因為平常是來這邊上班、比賽，今天是一場歡送會，感受會不太一樣，歡送會不要搞得太嚴肅，把自己活潑的一面獻給大家。」

對於桃園棒球場，王柏融指出，在這裡有很多回憶，2015年9月2日初登板、2016年10月10日達成單季200安等紀錄，皆在桃園棒球場，他說：「都是美好回憶。」

雖然歡送會氣氛輕鬆，不過王柏融也表示，心裡會有一點酸酸的感覺，「因為時間在倒數了，剩沒幾天就要出發，一去要10個多月才能再回來，畢竟沒有出國這麼久過」。

歡送會球迷送的禮物中，王柏融對從進職棒開始到現在的打擊動作照片集印象深刻，今天看到破千名球迷到場歡送，他也說：「很開心，因為這些球迷都是我們台灣人，之後去日本觀眾席要坐滿台灣人比較困難，那種感覺很不一樣。」

王柏融預計26日出國，他指出，比較擔心語言問題，目前已經跟翻譯蕭一傑聊過很多。至於之後的訓練方向，王柏融說：「看他們課表是什麼，多餘的時間自己再看要怎麼調整，跟訓練師、教練溝通自己想要補足什麼。」（編輯：張雅淨）1080120