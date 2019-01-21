統一獅法治教育 菜鳥演被告震撼洗禮

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊新秀古林睿煬（前中）在21日法治宣導活動扮演被告，戴著手銬腳鐐，由另一名新秀張偉聖（前右）扮演的法警押送進入法庭。中央社記者楊思瑞攝 108年1月21日

（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南地檢署與台南地院今天安排中華職棒統一7-Eleven獅隊職員進行法治教育宣導，以國民參與審判模擬法庭方式進行。新秀古林睿煬扮演被告，接受學長們扮演的國民法官審判。

獅隊安排入隊不久的選秀第一指名古林睿煬扮演被告，戴著手銬腳鐐，由另一名新秀張偉聖扮演的法警押送進入法庭，隨後在法庭上接受法官、檢察官及律師的發問。案情是模擬職棒球員與女球迷發展出男女感情，在爭風吃醋情況下涉嫌酒後開車撞死女方男友。

現場並模擬國民法官遴選程序，選出6名獅隊球員擔任國民法官，與台南地方法院的3名法官共同開庭審理。過程雖是模擬嚴肅的法庭，但院檢特地設計有趣的問題及對白，球員們不時哄堂大笑。

台南地檢署檢察長鄭銘謙指出，台南地檢署從民國96年起與獅隊合作，在每年球隊春訓期間安排法治宣導教育。起初立意是為杜絕職棒簽賭及假球事件，至今宣導內容已遍及生活中會碰到的法律狀況。用角色扮演方式進行，也更能讓球員們對這些法律常識印象深刻。

獅隊領隊蘇泰安表示，獅隊把法治教育列為每年的重點規劃項目，也已成為傳統，今天除了去澳洲打職棒的球員之外是全員到齊。法治宣導的主題、內容與院檢方面事先討論過，希望能提供球員們很受用的法律常識。

蘇泰安說，經過這些年的累積，獅隊球員在這方面的表現是聯盟中應可算是相當優質的，也很感謝法官和檢察官們的用心。

剛接任獅隊一軍投捕教練的前兄弟象隊名捕陳瑞昌表示，今天可說大開眼界，以前在其他球隊時沒有實際參與過這麼生動的法治教育，對案件涉及到的法律問題印象深刻。這些對球員來說很有幫助，以後萬一碰上類及的狀況時，比較不會不知所措。（編輯：戴光育）1080121