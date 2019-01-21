羅尼奇勇闖澳網男單8強 茲韋列夫摔拍洩憤

德國網球新秀茲韋列夫21日在澳網男單對決加拿大重砲手羅尼奇，茲韋列夫第2盤丟掉發球局以1比4落後，一度摔拍洩憤（約1分36秒處）。影片來源：Australian Open TV YouTube頻道

（中央社墨爾本21日綜合外電報導）備受看好的大會第4種子德國新秀茲韋列夫今天對決加拿大重砲手羅尼奇，未料戰況呈現一面倒，羅尼奇終場以直落三輕鬆晉級澳洲公開賽男單最後8強，茲韋列夫一度摔拍洩憤。

大會第16種子羅尼奇（Milos Raonic）以6比1、6比1、7比6（7/5）淘汰世界排名第4的茲韋列夫（Alexander Zverev），大爆冷門。羅尼奇賽後表示，他相信自己已重返最佳狀況。

茲韋列夫去年11月在ATP世界巡迴年終賽（ATP Finals）扳倒費德瑞（Roger Federer）和世界球王喬科維奇（Novak Djokovic），漂亮贏得冠軍，但他在大滿貫賽依然無法拿出最佳表現。

在前2盤中，茲韋列夫8度雙發失誤，有16次非受迫性失誤，只有8記致勝球，63分鐘就繳械。

現年21歲的茲韋列夫第2盤丟掉發球局以1比4落後之際，惱羞成怒，突然以球拍重擊地面8次出氣，導致球拍嚴重變形。主審判定茲韋列夫犯規一次。

羅尼奇沉著鎮靜以對，他說，茲韋列夫這一招沒有「太大的效果」。

羅尼奇表示：「我先前也碰過類似的情況，我也是居於領先地位，所以我可以不受影響，專注在自己的表現上。」

茲韋列夫賽後說：「這是眾多比賽之一，你不可能每週比賽都打進4強或8強，有本事你來做做看。」

他指出：「一個也沒有。事實上，我要成為一流好手，但是，沒錯，不是本週。目前我不開心，但我也不沮喪。沒事的，這是一場網球比賽，我學會就事論事，這並非世界末日。」（譯者：嚴思祺/核稿：林治平）1080121