越南男足無緣晉級亞洲杯4強 球迷遺憾

（中央社河內25日電）在阿拉伯聯合大公國舉行的2019年亞洲杯足球賽，24日進行8強淘汰賽，首場由越南隊迎戰日本隊。越南隊最終以0比1敗給對手，無緣晉級4強，讓越南球迷無限遺憾。

在南韓籍教練朴恒緒（Park Hang Seo）執教下，越南足球隊近期成績不斷進步，球隊所參加的賽事都受到越南球迷與國際體育媒體的關注。越南隊這次參賽以良好表現晉級8強，當地球迷期待球隊上演去年以來取得佳績的奇蹟。

越南24日在8強淘汰賽迎戰日本隊，兩隊在上半場以0比0踢成平手，下半場初段一名越南隊後衛阻止對方前鋒進攻時，在禁區內犯規被罰點球，日本隊把握機會成功破門，以1比0領先。

比賽剩餘時間越南隊雖然全力進攻，但是無法進球，最終以0比1敗給對手，8強止步。

雖然越南足球隊無法晉級4強，但是球隊在比賽中表現不錯，有不少破門好機會，只是運氣欠佳沒能進球。

比賽結束後，許多越南網友與球迷紛紛在社群網站貼文或留言，對結果表示無限遺憾，稱讚球隊的好表現，同時鼓勵球員「僅以0比1輸給這麼強的日本隊不必難過」，仍對球隊感到驕傲。（編輯：陳永昌）1080125