獲聯新醫療贊助無後顧之憂 陳奎儒備戰亞錦賽

聯新國際醫療集團推出「菁英運動員贊助計畫」，25日舉行簽約儀式，男子跨欄好手陳奎儒（圖）肯定計畫讓選手無後顧之憂，也透露接下來將備戰4月的亞錦賽。中央社記者黃巧雯攝 108年1月25日

（中央社記者黃巧雯台北25日電）男子跨欄好手陳奎儒今天除了肯定聯新國際醫療集團的「菁英運動員贊助計畫」，讓選手無後顧之憂外，也透露接下來將赴澳洲參賽，備戰4月的亞錦賽。

聯新國際醫療集團推出「菁英運動員贊助計畫」，今天舉行簽約儀式，由集團總執行長張煥禎與多位頂尖選手共同簽署，包括雅加達—巨港亞運跆拳道金牌女將蘇柏亞、男子跨欄好手陳奎儒、射擊好手林怡君等人，體育署長高俊雄擔任見證。

聯新國際醫療集團預計4年挹注新台幣2400萬元，協助運動員打造健康身體，爭取更好成績，短期目標鎖定2020年的東京奧運，中程目標為2022年杭州亞運，計畫內容涵蓋360度全方位專業運醫傷檢、專屬尊爵醫療照護、訓練津貼、得牌加碼獎金等措施。

陳奎儒說，過去得自己尋找醫療團隊，資助相關費用，但未來透過「聯新國際醫療菁英運動員贊助計畫」，較無後顧之憂，若有問題可就近在壢新醫院檢查，後續計畫進一步檢測身體體能，包括爆發力、彈跳力等。

談到近期計畫，陳奎儒預計2月先參加台北市春季盃、適應比賽氛圍，2月21日飛往澳洲，參加當地比賽，備戰4月登場的亞錦賽。（編輯：張芷瑄）1080125