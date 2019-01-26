梅奧林宜輝連線 達欣賞裕隆4連敗

（中央社記者黃巧雯台北26日電）超級籃球聯賽（SBL，）台北達欣工程今天決勝節一度領先14分，裕隆納智捷林韋翰在讀秒階段投進3分球，追成只剩1分差，達欣最終守住，以89比87險勝，賞給裕隆4連敗。

達欣林宜輝拿下全隊最高25分，外加4籃板、3助攻，洋將梅奧（O.J Mayo）貢獻20分、12籃板。

裕隆近期為傷兵問題所擾，先是洋將桑尼（Sani Sakakini）下背部不適，主力射手呂政儒又右腳踝扭傷，而盧冠良24日出戰桃園璞園建築的比賽被踩到腳背，一口氣少了3名主力，今天苦吞4連敗。

裕隆今天上半場以45比41領先，第三節投籃突然失去準星，並被達欣打出一波25比2攻勢，儘管靠著林韋翰4分打、洋將史貝斯（Antwan Space）跳投命中追分，但裕隆前三節結束，反倒陷入60比66落後。

達欣決勝節一度握有14分領先優勢，裕隆急起直追，潘冠翰、洋將道森（Eric Dawson）讀秒階段接連靠罰球得分，在倒數34.7秒時將分數追成84比86；裕隆郭昭男犯規，讓梅奧獲得3次罰球機會，趁機追加2分，拉開差距，而林韋翰在最後1.4秒投進三分球，追成只剩1分差，但隨後蘇翊傑2罰中1，達欣最終2分差險勝。

達欣總教練范耿祥表示，面對裕隆今天沒有以完整陣容應戰，達欣有把握機會，原本上半場打完一度擔心球隊得分點太少，所幸下半場球員們有改變心態，並造成對方犯規麻煩，加上林宜輝適時跳出，才能驚險勝出。

范耿祥也稱讚裕隆球員林韋翰，提升了一個檔次，助攻也是讓達欣最頭痛的地方，因此此役有針對林韋翰防守進行防守。

林宜輝表示，比賽關鍵在第三節，球隊防守守得不錯、抄到蠻多球，造成不少快攻上籃機會，他也坦言今天手感還不錯，只是失誤過多。(編輯:孫承武)1080126